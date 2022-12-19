Diyanet'ten kiracılarına yüzde 70 zam

Ev kiralarına yönelik zamlara yüzde 25 sınırı uygulanırken işyerlerinin bu sınırdan muaf tutulması sonrası Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) harekete geçti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, TDV, kiracılarına yüzde 70 zam yapıldığını bildirmeye başladı. Van’da 9 bin 555 lira olan bir mülkün kirası 2023’te 16 bin 277 liraya yükseldi. Kiracı, “Ödemem mümkün değil, kapatmak zorunda kalacağım” derken, yazılarda “gecikme faizi” yerine “gecikme cezası” denilmesi de dikkat çekti.

Van Özalp’te N.A. adlı kiracıya bildirim yapan TDV Özalp şubesi, 2022’de net 9 bin 555 olan aylık kira ücretinin, 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70,36 artışla net 16 bin 277 liraya çıkarıldığını kaydetti. Benzer bir bildirim, TDV Bingöl şubesi tarafından Bingöl Merkez’deki bir TDV kiracısına da yapıldı. M.C. adlı kişiye bildirim yapan şube, aylık 705 lira olan kira bedelinin 2023’ten itibaren 1200 liraya çıkacağını kaydetti. Zam oranı ise yüzde yüzde 70.21 oldu.

Artış, kiracıların da tepkisine neden oldu. Özalp’teki TDV kiracısı N.A. adlı yurttaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve TDV Genel Müdürü İzani Turan’a hitaben yazdığı itiraz yazısında, cami altında TDV’ye ait bir işyerinde kiracı olarak bulunduğunu, TÜİK’in Kasım ayı verilerinin dahi üzerinde zam yapıldığını belirterek “Abes kira artışı neden, anlaşılması imkânsız. Bu kirayı ödemem mümkün değil. Özel sektörler bile makul kira artışları yaparken, vakfın böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyorum. Bu durumda işyerimi kapatmak durumunda kalacağım” dedi.

Kira zamlarına ilişkin bildirimde vakfın “faiz” demekten kaçınması dikkat çekti. Kiraların zamanında ödenmemesi durumunda “gecikme faizi” uygulanacağı bildirilen yazılarda, yaygın kullanıma karşın “gecikme faizi” değil, “gecikme cezası” tanımı kullanıldı. Yazıda, “Kiranızı vadesinde ödemediğiniz takdirde gecikilen günler için sistem tarafından gecikme cezası hesaplanarak kira borcunuza otomatik olarak ilave edilmektedir” denildi.