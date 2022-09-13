Diyanet'ten İhlas Holding'e ihale 'pası'

Diyanet İşleri Başkanlığı, yüksek maliyetli bir kitap basım anlaşması yaptı. Başkanlığın ‘pazarlık’ yöntemiyle gerçekleştirdiği, “Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif” kitabının lüks baskı ihalesini İhlas Gazetecilik kazandı.

Birgün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nce 17 Haziran’da gerçekleştirilen ihale kapsamında yedi şirket teknik şartnameyi inceledi. İhaleye ise beş şirket teklif verdi. Başkanlık, “Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerif” eserinin basım maliyetini 688 bin TL olarak öngörürken ihaleye verilen en yüksek teklif 645 bin TL, en düşük teklif ise 425 bin TL oldu. İdare, ihaledeki en düşük teklifin sahibi İhlas Gazetecilik ile 17 Ağustos’ta sözleşme imzaladı.

Yayın politikası itibarıyla “iktidara yakın gazete” olarak konumlandırılan Türkiye Gazetesi’nin yayın sahibi İhlas Gazetecilik’in Diyanet’ten aldığı ihalelerin büyüklüğü dikkat çekiyor. Şirketin, 2011 ve 2022 yıllarını da kapsayan 11 yıllık dönemde Diyanet’ten, ikisi iş ortaklığı ile 12’si ise tek başına olmak üzere toplam 14 ihale aldığı öğrenildi. İhalelerin maliyeti ise kayıtlara, 60 milyon 939 bin 218 TL olarak geçti.

