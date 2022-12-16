Diyanet’ten ‘evlilik yaşı’nda geri adım

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarı skandalının ortaya çıkmasının ardından, cuma günü tüm camilerde okunacak olan “Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti” isimli hutbede çocuk istismarına değinerek evlilik için asgari yaşın 18 olduğunu belirtti.

Gazeteci Timur Soykan’ın BirGün’de yayımlanan yazısında ortaya çıkardığı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşındaki kızını Kadir İstekli isimli 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalına ilişkin sessizliğiyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili tüm camilerde hutbe okutulacağını açıkladı.

‘Evlilik için asgari yaş 18'

Evlilik için sadece ergen olmanın yeterli olmadığına ve asgari yaşın kanunlarla 18 olarak belirlendiği vurgulanan hutbede, çocukların her türlü istismardan korunması gerektiği ifade edildi.

Çocukların küçük yaşta evlendirilmesinin ve çocuk istismarı vakalarının İslam ve Müslüman kimliğiyle anılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

‘Evlilik yaşıyla ilgili yasal sınırlara riayet edilmeli'

“İslam’a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilemez. Zira evlilik için sadece ergen olmak yeterli değildir. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilik ise reşit olmayı gerektirir. Nitekim ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı on sekiz olarak kanunlarla belirlenmiştir.

Başta anne-babalar olmak üzere herkesin evlilik yaşı ile ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlamanın en temel şartıdır.”

Kız çocukları için 9, erkek çocukları için 12 denilmişti

Öte yandan, daha önce Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan 2 ciltlik “İlmihal” kitabında kız çocuklarının 9, erkek çocukların ise 12 yaşında evlendirilebileceğine ilişkin skandal ifadeler yer aldığı ortaya çıkmıştı.