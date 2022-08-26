Diyanet'ten Atatürksüz 30 Ağustos hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, iki gün erken yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde geleneğini bozmadı ve Atatürk’e yer vermedi.

İki gün önce paylaştığı hutbede Diyanet şu ifadeleri kullandı:

“İçinde bulunduğumuz ağustos ayı, şanlı tarihimizdeki nice zaferlere şahitlik etmiştir. Her yıl bu ayda bizler, tarihimize damga vuran eşsiz zaferleri hatırlarız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu’yu İslama açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesi’ni düşünürüz. 30 Ağustos Zaferi’yle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni anarız.

“Bu vesileyle Hazreti Âdem’den günümüze kadar Allah’ın dinini yüceltme uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”