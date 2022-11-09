Diyanet'ten ara tatilde bebekler dahil taksitli Umre kampanyası: Katılımı arttırın uyarısı

İlk ve orta dereceli okulların 14-18 Kasım'da gireceği birinci dönem ara tatili için Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Öğrenci, öğretmen ve velilerin özel umre turuna katılımını artırmak için 81 il valisi, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca resmi yazıyla uyarıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun imzasıyla MEB'e gönderilen resmi yazıda, “Bebek ve çocuk ücretleri” adı altındaki bölümde, 0-2 yaş (0-24 ay) için umre ücreti 8 bin 430 lira, 3-5 yaş (25-60 ay) için 16 bin 368 lira, öğretmenler için 22 bin 617 lira olarak açıklandı. Umre yolcularına Kuran-ı Kerim, seccade, tavaf ve say duaları ile tespih promosyon verileceği de duyuruldu.

“2022-2023 Yılı Öğrenci, Öğretmen ve Veli Umre Turları” başlıklı 81 ile gönderilen resmi yazıda, umre tüm detaylarıyla anlatıldı. Valilerin, kaymakamlıkların, okul müdürlerinin Diyanet'in umre turunu duyurması istendi. Önümüzdeki hafta başlayacak olan ara tatildeki umre turunu Diyanet'in; 0-2 yaş grubunu ‘bebek' ve 3-6 yaş grubunu ‘çocuk' olarak tanımladığı görüldü.

Mekke'de 8 gün ve Medine'de 3 gün olmak üzere toplam 11 günlük umrede Bosporus ve Darül Hady otellerinde kalınacağı bildirildi. Ara tatil umresini kaçıranlar için ocak ayındaki yarıyıl tatilinde ücretlerin artacağı uyarısı yapılarak, program açıklandı. Öğrenciler için 2023'te ücretler 4700 Riyal'e (23 bin 312 TL), öğretmen ve veliler içn 5175 Riyal'e (25 bin 668 TL) çıkıyor.

25 öğrenci bulan öğretmene ücretsiz umre

Diyanet'in umre turunda 25 kişilik grup oluşturan geçici öğretici (Kurs hocaları), kurum dışından öğretmenler oluşturdukları grubun başında sorumlu yapılacak. 25 kişiyi bulanlar, bu yolla ücretsiz umre yapabilecek.