Diyanet'ten altı aylık yolluk gideri: 54 milyon 786 bin TL

“Yolluk ve harcırah giderleri minimum seviyeye indirilmiştir” iddiasında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yolluk giderleri 2022 yılının ilk altı ayında 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 117 arttı.

293 milyon TL'lik mal ve hizmet alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 293 milyon 679 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza atıldı. Giderlerin içinde en fazla harcama oranı, yüzde 68,29 ile “Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kaleminde gerçekleştirildi.

Öngördüğü giderin yüzde 84'ünü harcadı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Başkanlığın mal ve hizmet alım giderleri içinde yüzde 18,6 ile en yüksek harcama kalemini oluşturan yolluk gideri ise 2022 yılının ilk yarısında 54 milyon 786 bin TL olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk yarısında 25 milyon 203 bin TL olan yolluk giderinde yaşanan artış yüzde 117 olarak hesaplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı yolluk gideri için öngördüğü 64 milyon 892 bin TL’nin yüzde 84’ünü, henüz yılık ilk altı ayında harcadı.