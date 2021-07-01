Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi: 00.13'te tüm camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz genelgesi yayımladı.

Genelgeye göre 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kuran kurslarında hatimler okunacak.

"15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programları yapılacak" denilen genelgede, bu programların Diyanet TV'den yayınlanacağı ifade edildi.

Yine genelgeye göre, 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacağı belirtildi.

Ayrıca camilerin bahçesine 251 fidan dikileceğini söylendi.