Diyanet'in şikayette bulunduğu Celal Şengör hakkında takipsizlik kararı

Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı "Teke Tek Bilim" programında, Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Muhammed olduğunu söylemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şengör'ün kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Programa RTÜK tarafından ceza verilirken, Şengör savcılık tarafından "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

Savcılıktan takipsizlik kararı

Programın sunucusu Fatih Altaylı, Şengör hakkında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

Altaylı, "Yani savcılık, Celal Şengör’ün sözlerinde hakaret, Yahudiliği ve Hristiyanlığı, dini inançları aşağılama gibi suç olmadığına hükmetti. Açıkçası Adalet’e güven tazeledik diyebilirim" dedi.