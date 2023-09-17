Diyanet'in medreselerin varlığından haberi yokmuş!

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, Menzil Cemaati'ne ait Semerkand Vakfı’nın denetimindeki “medrese”nin yanında yer alan ahırda asılı olarak ölü bulunmuştu.

Dakak’ın ölümünün ardından Kuran kursları ve medreselerin denetimi tekrar gündeme geldi.

'Şanlıurfa'da kaç medrese vardır?'

Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na “Şanlıurfa’da kaç Kuran kursu vardır? Bu Kuran kurslarının kaçı denetlenmiştir/denetimini kim yapmaktadır? Bu Kuran kurslarında tarikat ve cemaatlerin hâkimiyeti var mıdır? Şanlıurfa’da kaç Medrese vardır? Bu medreselerin kaçı denetlenmiştir/denetimini kim yapmaktadır? Bu medreselerde tarikat ve cemaatlerin hâkimiyeti var mıdır? Medrese açmak yasal mıdır?” sorularını yöneltti.

Diyanet cevap veremedi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, “Söz konusu talebiniz ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca değerlendirmeye alınamamıştır. Bilgilerinize sunarız” denildi.

Söz konusu 7. maddede “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır” ifadesi bulunuyor.