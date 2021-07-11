Diyanet'in indirimli tatil için anlaştığı 5 yıldızlı otelin sahibi tanıdık çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın,130 bin personeline indirimli tatil için anlaştığı beş yıldızlı muhafazakâr otel, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın akrabası Talip Kahraman’ın vârislerine ait Altis Resort Otel & SPA çıktı.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, ihalesiz yapılan sözleşmeye göre Diyanet personeline rezervasyon tarihindeki konaklama bedeli üzerinden yüzde 15 indirim yapılacak. Alkolsüz her şey dahil otelde kişi başına 100 doları bulan yatak fiyatı, tur operatörleri tarafından fahiş bulunuyor.

İsmail Kahraman, Talip Erdoğan’ın çocuklarının yaptırdığı Etimesgut’taki cami açılışında Talip Kahraman’la akraba olduğunu kürsüden açıklamıştı.

Temmuz ayı oda fiyatlarından yüzde 15 indirim yapıldığında kişi başı günlük fiyatı 920 liraya ulaşan otelle tur şirketlerine uygulanan indirim oranı yüzde 40’lar düzeyinde.

Diyanet'in Talip Kahraman Şirketler Grubu’na ait yine beş yıldızlı Altis Resort Belek Otel’in fiyatları yarı yarıya ucuz olmasına karşın bu grubun en pahalı oteli olan Serik’teki Altis Resort’u seçmesi de dikkat çekti.