Diyanet’in iki yıllık kirası 18,6 milyon

Bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı kira ödemeleriyle de gündeme geldi. Diyanet tarafından, il ve ilçe müftülük binaları, eğitim merkezleri ile Diyanet'e bağlı radyo ve TV birimlerinin hizmet binaları için 2019 yılında 8,8 milyon TL, 2020 yılında ise 9,8 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 2019 ve 2020 yıllarında toplam kira ödemeleri ise 18 milyon 652 bin TL'yi buldu.

10 milyona dayandı

Sözcü'den Deniz Ayhan'n haberine göre, 2020 yılı için ayrılan 11,5 milyar TL'lik bütçe ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık kira gideri 10 milyon TL'ye dayandı. İdarenin kasasından, “Hizmet Binası Kiralama Gideri” adı altında 2019 ve 2020 yıllarında toplam 18,6 milyon TL çıktı. Diyanet tarafından 2019 yılında yurtiçindeki toplam 536 il ve ilçe müftülüğü ile iki adet eğitim merkezi müdürlüğü hizmet binası için toplam 8 milyon 834 bin 301 TL kira ödemesi yapıldı.

Kiracısı olduğu tesisler için 2019 yılında 8,8 milyon TL ödeyen Diyanet'in kira için 2020 yılında harcadığı para ise 10 milyon TL'ye dayandı. 2020 yılında 525 ile ve ilçe müftülüğü ile iki adet eğitim merkezi müdürlüğü ve iki adet Diyanet Radyo Televizyon birimi binasını kapsayan toplam 529 yer için kasadan 9 milyon 878 bin 63 TL çıktı.

Bütçesi 7 bakanlığı geçiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi 2021 yılında 11,5 milyar liradan 12,9 milyar liraya yükseltildi. Kurumun bütçesinin 2022'de 13,9 milyar lira, 2023'te 14,8 milyar lira olması bekleniyor.

Diyanet, 2021 bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür ve Turizm, Sanayi, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarını geride bırakıyor.