Diyanet'in gizli Furkan Vakfı raporu ortaya çıktı: Darbeci ve 'FETÖ'yü savunan...

Gerici Alparslan Kuytul’un başında olduğu Furkan Vakfı’nın üyeleri, tutuklu 8 mensubu için Adana Seyhan’da bulunan Cevat Yurdakul Caddesi’nde eylem yapmak istemiş, Furkancılar burada polisin sert müdahalesi ile karşılaşmıştı.
Furkan Vakfı’nın paylaştığı görüntülerde eylemcilere cop, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edilirken vakıf sosyal medyadan paylaştığı ifadelerde, “Emniyete Hukuksuz Talimat Veren Bakan İstemiyoruz! Soylu’nun talimatıyla gözü dönmüş polisler Furkan Hareketi mensuplarını adeta cop yağmuruna tuttu! Muhalif sesleri susturan Bakan istemiyoruz!” denilmişti.