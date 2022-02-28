Diyanet'in ‘Fetvalar' kitabında ‘saç ektirme, peruk ve botoks' kararları...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hazırladığı 2018 yılında “Fetvalar” kitabında “Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir? sorusuna, "zorunlu hâller dışında caiz değildir" cevabını verdi.

‘Peruk caiz değil...’

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Diyanet’in hazırladığı kitap içerisinde, peruk için, “İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün gibi maddelerden yapılan peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

‘Saç ekimi yasak kapsamında değil...’

Saç ekimi konusundaki fetvada ise “Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir” denildi.

‘Botoks mecbur kalınmadıkça caiz değil’

Öte yandan son yıllarda giderek hız kazanan botoksun da mecbur kalmadıkça caiz olmadığını vurgulayan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü de şu şekilde aktarıldı:

“Yüzdeki kırışıklıkları gidermek için, yapılan ‘botoks' da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğindedir. Bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanması caiz değildir.”