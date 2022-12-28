Diyanet'e 6 bin 200 personel daha...

Bugün Resmi Gazete'de Diyanet İşleri Başkanlığının 4/B sözleşmeli pozisyonlarda çalışmak üzere Diyanet Akademisine 1.300 kuran kursu öğreticisi; 4.600 İmam-hatip; 200 adet müezzin kayyım olmak üzere 6.200 din görevlisi alınmasına ilişkin ilanı yayımlandı.

İmam hatip kadrosuna atanacakların 920'sinin; müezzin kayyım kadrosuna atanacakların 250'sinin önlisans ya da İHL mezunu olmaları yeterli sayılıyor.

Personel alım ilanında Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Örgütünde boş bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılında yapılmış olan (KPSS) B Grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre seçileceği belirtiliyor.