Diyanet TV kadınları hedef aldı: 'Yalnız başlarına 90 km’den fazla seyahat caiz değil'

Diyanet TV’de yayınlanan, “Diyanet’e Soralım” isimli programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Zeki Sayar, kadınlara yönelik skandal sözler sarf etti. Yine Diyanet TV’de katıldığı bir programda, “Tarikatların çok önemli hizmetler gördüğünü” savunan ve “Tarikatın başındaki kişilerin ilim, irfan sahibi olduğunu, İslam’ın genel ilkelerini müritlerine öğrettiğini” söyleyen Sayar, “Kadınlar yalnız yolculuk edebilir mi?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sayar, “Genel hükmü söyleyelim” ifadesiyle başladığı konuşmasını, “Hanımefendilerin, eğer yanlarında oğlu, kocası gibi bir mahremi yoksa İslami ölçülere göre 90 kilometre ve daha fazla bir sefer mesafesine yalnız gitmeleri caiz, uygun değil” ifadeleriyle sürdürdü.

Kadına şartlı seyahat

İmam Şafi’nin, “yanlarında en az iki üç kadının yer aldığı bir grubun oluşması durumunda kadınların, hac veya umre gibi amaçlarla 90 kilometre üzerindeki bir mesafeyi gidip gelebilecekleri” şeklindeki görüşüne atıf yapan Sayar, şunları kaydetti:

“Diyanet de yıllardır hac ve umre programlarında bu görüşü uyguluyor. Bu görüşü genelleştirirsek günümüz şartlarında yolculuklar, cemaatler halinde yapılıyor. Ziyaret etmek veya farklı amaçlarla bu turlar içinde kendisini güvenli hissettiğinde, bayan arkadaşlarıyla bu turlara katılabilir. İmam Şafi’nin bu görüşü çerçevesinde gidip gelmesinde sakınca olmaz.”