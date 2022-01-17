Diyanet-Sen de Sezen Aksu'yu hedef aldı

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef göstermiş; Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumlamıştı.

Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.

Diyanet-Sen de hedef aldı

Son olarak, Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözlerine tepki gösterdi.

'Sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini' belirten Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, 'Hazreti Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğunu' söyledi.

Arvas, “Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem’e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.