Diyanet okullarda 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri düzenleyecek

Bugün (18.1.2023) Resmi Gazetede “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği yayımlandı. Belirli gün ve Haftalar Çizelgesine “Mevlid-i Nebi Haftası” eklendi. Yönetmelikte Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek hafta boyunca kutlanması öngörülüyor.

Değiştirilen Yönetmelik 2017 tarihinde yürürlüğe konulmuş; 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere maddelerinde iki kez değişiklikler yapılmıştı.

Yönetmelikte aralarında İlköğretim Haftası; Dünya Sağlık Günü; Orman Haftası; BM günü; Dünya Çocuk Hakları Günü; Yeşilay; Dünya Tiyatrolar Günü; Vakıflar haftasının da olduğu 54 gün ve hafta belirlenmişti. 2018 yılında yapılan değişiklikle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” eklenmiş; tatil dönemine rastladığı için anma programının “Ders yılının başladığı ikinci hafta içerisinde” uygulanması öngörülmüştü.

Yönetmeliğin Amacı, Birinci maddesinde; “…her tür ve seviyedeki resmi ve özel, örgün ve hayat boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir” sözleriyle tanımlanıyor.

Yenilenen çizelgede 70 belirli gün ve haftaya yer veriliyor. Uluslararası Temiz Hava Günü; Dünya İlkyardım Günü; Dünya Disleksi Günü; Dünya Okul Sütü Günü, olmak üzere 16 yeni gün ve hafta eklenmiş.

Yasa ve yönetmeliklerle Diyanet İşleri Başkanlığına, her tür ve düzeydeki okullarda, eğitim adı altında laiklik ile bağdaşmayacak etkinlikler yapabilmesine olanak tanınıyor. Belirli gün ve haftalar çizelgesinin değiştirilmesiyle Diyanete yeni bir kapı daha açılmış oldu.