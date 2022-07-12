Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yemek tarifesi: İşçiye 15 TL, daire başkanına 10 TL

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı güvenlik ve temizlik personeli gibi daimi işçi statüsünde bulunan işçilerin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve diğer tüm Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden daha pahalıya yemek yediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, güvenlik ve temizlik işçilerinin yemekhanede bir öğün için ödediği ücret, 2022’de 11 liradan 15 liraya yükseldi. Erbaş, yardımcıları ve genel müdürlerin yer aldığı, göstergesi 4800’den yüksek olan diğer tüm personellerin yemek ücreti 2022 yılının başında 12 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Daire başkanları için ise yemek ücreti yalnızca 10 lira.

Yemekhane Yönetim Kurulu'nun kararına göre, müfettişlerin ve Diyanet İşleri uzmanlarının ödediği ücret 9 lira 40 kuruşken; şube müdürleri ve bilgisayar programcılarının ödediği yemek ücreti ise 9 lira. Döner Sermaye İşletme Müdürü, başkanlık müşaviri, hukuk müşaviri, mühendisler, daire doktorları da yemek ücreti olarak 10 lira veriyor.

Girişimler sonuçsuz kaldı

Söz konusu durumun, özellikle güvenlik ve temizlik işçileri arasında “rahatsızlık yarattığı” belirtilirken, işçilerin, yemekhaneyi kullanan diğer personelden daha az miktarda maaş almasına karşın en pahalı yemek ücretini ödemesi tepki çekti. İşçilerin yemek ücretlerinde düzenleme yapılması girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

İşçiler, “İdare, işçi haklarını gözetmiyor” değerlendirmesinde bulunurken, bayram tatilinin bitmesiyle yemek ücretlerine zam geleceği öğrenildi.