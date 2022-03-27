Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Atatürk' açıklaması: 'Hutbelerde isim anılmamasını kendisi istemiş'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale ile ilgili hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anmamasına ilişkin Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Öztürk'e ilk olarak Atatürk'ü andığı bazı videolar gönderen Erbaş, “Niçin görmezler, anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdiğim videolarda da göreceğiniz gibi her vesileyle anıp dua ediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz, inşallah hayırlısı olur. Selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olunuz" ifadesini kullandı.

Erbaş, videolarla birlikte biri Osmanlıca, diğeri Türkçeye çevrilmiş iki belge gönderdi. Atatürk ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnamede şunlar yazılı:

“Bundan sonra camilerde hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘millet ve cumhuriyetin kurtuluşu için' dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir.”

Erbaş, Başbakanlık kararnamesiyle ilgili şu yorumu yaptı:

“Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istememiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir Cuma'ya gidiyorum, pek hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir.

Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş. Darbe dönemlerinde belki darbecilerin hazırlayıp gönderdiği bir iki hutbede olabilir, bilmemeleri sebebiyle. Bu Atatürk'ün kararına uygun hareket etmemek anlamına gelir. Biz her vesileyle anıp, duamızı yapıyoruz.”