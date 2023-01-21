Diyanet İşleri Başkanı ve personeline yüksek emekli maaş ve ikramiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, emekli olmak isteyen personeline yönelik emekli maaş ve ikramiye tutarlarını gösteren tablo hazırladı ve personelle paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz imzasıyla 18 Ocak’ta Diyanet’in ilgili birimlerine “Emekli maaşı, ikramiyeler ile hizmet borçlanması tutarları” konulu yazı gönderildi. Söz konusu tabloda “1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli emekli maaş ve ikramiyeler ile borçlanma tutarlarının gösterildiği” belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Diyanet’te 40 yıl görev yapmış Diyanet İşleri Başkanına, emekli olması durumunda 35 bin lira emekli maaşı, 882 bin lira da emeklilik ikramiyesi ödenecek.

Diyanet akademisi başkanına 28 bin 351 lira emekli maaşı ve 749 bin lira emeklilik ikramiyesi verilecek.

40 yıl hizmet süresine sahip, Ankara, İzmir ve İstanbul il müftülüğü yapmış isimler ise 19 bin 874 lira emekli maaşı alacak.

Diğer büyükşehir belediyelerinde müftülük yapanlar için emekli maaşı 18 bin 521, büyükşehir statüsünde olmayan illerde il müftülüğü yapanlar için de emekli maaşı 18 bin 70 lira olacak.

Bu üç kategorideki müftülerin tamamının emekli ikramiyesi ise 618 bin lira olarak hesaplandı.