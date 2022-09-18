Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Japonya gezisinde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Japonya’daki ikinci durağı olan Nagoya kentinde Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirdiği programların ardından Nagoya şehrine geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre programlarına ilk olarak Gifu Fatih Camii’nden başlayan Erbaş, camiye gelişte Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Burada öğle ezanını okuyup namaz kıldıran Erbaş, namaz sonrası aileler ve camide eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Erbaş yaptığı açıklamada, Gifu Fatih Camii’nin mevcut şartlarının cemaatin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmadığını belirterek, yeni bir camiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Daha sonra yapımı yeni tamamlanan Tsushima Ayasofya Camii’ni ziyaret eden Erbaş, burada ikindi namazını kıldırarak, cami bünyesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, Erbaş’a, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve Tokyo Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas eşlik etti.