Diyanet İşleri Başkanı Erbaş din görevlilerini uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerini sosyal medyada kullandıkları dil konusunda uyardı. Din görevlilerinin cami içinde ve dışında, sosyal medyada irfana ve ahlaka dayalı dil kullanması gerektiğini söyleyen Erbaş, müftülük makamının rehberlik makam olduğunu belirterek ”Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kızılcahamam'da "Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler" gündemiyle bugün başlayan 4. İlçe Müftüleri Kongresi'nin açılışında konuştu.

Dini konuların ve meselelerin medya, siyasi zeminler ve hayatın içinde gelişi güzel ele alındığını belirten Ali Erbaş, bu durumun karmaşaya, zihinsel karışıklığa, güven bunalımına ve dine karşı mesafeli duruşa sebep olma riski taşıdığını kaydetti.

Erbaş, vazifelerin hakkıyla yapılması durumunda endişeye mahal duyulmayacağını belirtti.

Müftülük makamının her açıdan örnek olması gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla böylesine önemli bir vazifenin ihmalinden doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur. Yani sorumluluk ne kadar büyükse, vazife ne kadar büyükse ona verilen zarar da o kadar büyük olur. Tarihten de biliyoruz ki din ve Diyanet hizmetlerindeki boşluk ve ihmalin bedeli çok acı olmuştur."

'Tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız'

Erbaş, gençlere yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sözün büyüsünün aklı esir aldığı bir çağda, tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin, cami içinde ve dışında, sosyal medyada ve her yerde bilgiye, hikmete, irfana ve ahlaka dayalı dil kullanması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)