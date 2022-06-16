Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi yine gündemde: 'Müftülükte odası var'

Yakınlarının Ordu İl Müftülüğü’ne sözleşmeli personel olarak atandığı öne sürülen ve adrese teslim atamalarla gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın, müftülük kararlarına “akrabalık ilişkilerini kullanarak müdahale ettiği”, kendisine il ve ilçe müftülüğü binalarında “çalışma odası tahsis edildiği” iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Metin Erbaş’a Ordu İl Müftülüğü ve Altınordu İlçe Müftülüğü binalarında çalışma odası tahsis edildiği, bu odaların müftülerle aynı katta olduğu, Erbaş’ın “kadrosunun bulunduğu camide fiili olarak görev yapmadığı” belirtildi.

İddiaları reddetti

Metin Erbaş ise odasının olmadığını savunarak iddiaları reddetti. İl ya da ilçe müftülüğünde çalışma odası olmadığını söyleyen Erbaş, “Görevimle ilgili görüşmeler için gidip geliyorum” dedi. Erbaş, müftülüğün etkinlikleri ve ziyaretlerinde yer almasına yönelik eleştirilere de “İstek var diye gitmişimdir” ifadelerini kullandı.

'Türkiye Diyanet Vakfı’na ait bir binanın tadilat yapılarak müftülüğe tahsis edildi'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Meclis’e taşıdığı konu için soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Adıgüzel, Ordu’da Türkiye Diyanet Vakfı’na ait bir binanın tadilat yapılarak müftülüğe tahsis edildiği, müftülüğün kendi binasına taşınmasının ardından yeniden tadilat yapılarak gençlik merkezine dönüştürüldüğü ancak binanın iki yıldır kullanılmadığı iddiasını da sordu.