Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bizim derdimiz rol model olmak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da katıldığı bir dizi program kapsamında din görevlileri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, camiye gelsin veya gelmesin toplumun tamamının Diyanet İşleri Başkanlığının muhatap kitlesi olduğunu söyledi.

Erbaş, din görevlilerinin "İslam'a ve millete hizmet etmekle görevli bir ekip" olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri işbirliği ile doğru dini bilgi ile milletimizin ne kadar çok donatırsak ülke olarak o kadar huzur içerisinde oluyoruz.

Bizim derdimiz sadece doğruları anlatmak değil, yaşayarak göstermek, rol model olmaktır. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım eğer hayatımızla anlattıklarımızı tatbik etmezsek, rol model olmazsak gençlere, çocuklara ders verirken onlar bizim hayatımızı rol model olarak kabul etmezse anlattığımızın bir faydası olmaz" (İHA)