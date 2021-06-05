Diyanet görevlisinden Demirkan'a tepki geldi ama... Kime yakın olduğunu unuttular

Ayasofya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan imam Mustafa Demirkan'a tepkiler sürüyor.

Hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulan Demirkan'a ilk kez bir Diyanet çalışanından da tepki geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bünyamin Okumuş, Demirkan'a Bahçeli gibi "Gizli FETÖ'cü" imasında bulundu, "Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar?" ifadesini kullandı.

Okumuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şöyle dedi:

"Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yok, baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin gerekçesini nasıl okumalıyız? Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürkümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı doğdunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz?”

'Cemaat' dediler ama Erdoğan'ın hocası çıktı...

Ayasofya'da Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'ın Erdoğan'ın 50 yıllık hocası olduğu ortaya çıkmış, Erdoğan'ın onun bilgisine, fetva ve görüşlerine "çok değer verdiği" öğrenilmişti.

Konuyu köşesine taşıyan Karar yazarı Yıldıray Oğur, Demirkan için, "Ankara’da Demirkan hocanın referansının gücü herkesin malumu" demişti.

Oğur, Erdoğan'ın Demirkan'a "gizli FETÖ'cü" diyen Bahçeli'ye kızmış olabileceğini dile getirmişti.