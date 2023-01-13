Diyanet engelli hizmetli kadrosu için 'imam hatip' şartı getirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (EKPSS) tercih süresi 13 Ocak’ta bitecek.

Resmi Gazete’de 7 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’e göre, engellilere tahsis edilecek kadro sayısı, toplam memur sayısının yüzde 3’ü kadar. Ancak Engelliler Konfederasyonu, ataması yapılacak engelli yurttaşların önüne birtakım engeller çıkartıldığını ve bu kadroların doldurulamadığını söylüyor.

Hizmetli kadrosu için 'imam hatip' şartı

Kamu kurum ve kuruluşları arasında engelli yurttaşlara en fazla kadro açan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı personel alımına ilişkin yayınlanan ÖSYM kılavuzuna göre, ortaöğretim mezunlarının tercih edebileceği kadrolar arasında hizmetli ve memur kontenjanları mevcut.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak gibi alanları kapsayan ‘yardımcı hizmetler’ sınıfına alacağı personel için, ortaöğretim kurumlarının ‘imam hatip’ alanı ve dallarından mezun olma şartı getirdi.

'Bu tamamen ayrımcı ve kabul edilemez bir uygulama'

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hemen hemen 3-4 dönemdir atamalarda, kamu kurumlarının başında Diyanet İşleri Başkanlığı geliyordu. Ancak bunun bile tamamı alınıp doldurulmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı en fazla kadroyu talep ediyor, fakat uygulamada çıkardığı suni ve ayrımcı uygulamalardan dolayı bu kadroyu boş bırakıyor. Atamalar ile ilgili yönetmelikler var, bunlara herkesin uyması gerekiyor. Engellilerin atamalarında ayrımcılık yapıyor. Sayısı kendi hacmine göre, personel sayısına göre çok cüzi olan engelli kadrolarının bile doldurulmaması için sanki elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor. Nedeni şu; Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat eden, tercih yapan tüm engelli memur adaylarına imam hatip mezunu olma şartı koşuyorlar. Bunu herkes için koyuyorlar. Büro memurluğu yapacak bireyin imam hatip mezunu olmasının alakası nedir? Bu, tamamen ayrımcı ve kabul edilemez bir uygulamadır. Dolayısıyla öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat edecek engelli memur adaylarının imam hatip mezunu olma şartı getiriliyor. Bu, kabul edilemez bir şey.” (ANKA)