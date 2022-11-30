Diyanet Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini karıştırdı: 2023 takvimlerini çöpe attı

Diyanet, 2023 için bastırdığı takvimlerde Cumhuriyet Bayramı'nın tarihini 30 Ekim olarak yazdı.

Halktv'den Eda Narin'in haberine göre sık sık bütçe tartışmalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de bayramları karıştırdı. Her yıl için takvim hazırlayan Diyanet, 2023 takvimini de şimdiden hazırladı. Fakat takvimler basıldıktan sonra çıkan hata tüm takvimleri çöpe gönderdi.

Diyanet bayramları karıştırdı

Tarihi 29 Ekim olan Cumhuriyet Bayramı, Diyanet'in bölge bölge bastırdığı 2023 takviminde 30 Ekim'e yazıldı. Karadeniz bölgesinde dağıtılmak üzere hazırlanan takvimdeki hatayı farkeden Diyanet, tüm takvimleri geri çekti.

İşte Diyanet'in hatalı takvimi: