Diyanet beş yıldızlı otelle anlaştı: Günlüğü bin lira...

Diyanet, personelinin tatil yapması için 1000 TL’yi bulan günlük oda fiyatları olan Antalya’daki bir beş yıldızlı otel ile indirim protokolü imzaladı.

'Alkolsüz konsept'

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile ailelerine yüzde 18 oranında indirim sağlanmasına yönelik anlaşmanın yapıldığı otelin deniz manzaralı odasında bir günlük konaklama fiyatı, Diyanet’e özel 929 TL olarak belirlendi. Diyanet, fiyatların personele duyurulduğu listenin altına otelin muhafazakar oteller statüsünde olduğu , “Alkolsüz her şey dahil konseptinde hizmet verdiği" notunu düştü. Ayrıca, otelde alkol serisi yapılmadığı ve dışarıdan da alkollü içecek sokulmasının yasak olduğu uyarısı yapıldı.

Protokolün imzaları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin’in Antalya İl Müftülüğü’ne ziyaretinden bir gün sonra atıldı.

5 yıldızlı otel merakı

Yurttaşlara sürekli “Lüksten ve şatafattan kaçınma” çağrısı yapan Diyanet, 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirdiği çok sayıda toplantıyı beş yıldızlı otelde düzenledi. 2020 yılındaki, “Eğitim Görevlileri Semineri” ve “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” için beş yıldızlı otelleri tercih eden idare, Haziran 2021’deki, “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” için de beş yıldızlı otelle anlaştı.