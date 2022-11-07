Disney Plus'a da zam geliyor

Ülkemizde de faaliyet gösteren Disney Plus’ın abone sayısı 221,1 milyona ulaştı ve dünyanın en çok abone sayısına sahip dijital platformu oldu.

Netflix ise son üç ayda kaybettiği yaklaşık 1 milyon abone sonrası 220,67 milyon aboneyle Disney Plus’ın gerisinde kaldı.

Disney Plus'tan zam kararı

Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. İçerikleri reklamsız bir şekilde izlemek isteyenler artık aylık 8 dolar yerine 11 dolar ödeyecek. Bu paketin yıllık fiyatı ise 80 dolardan 110 dolara yükselecek.

İlk olarak ABD'de uygulanacak yeni fiyat politikası, 8 Aralık 2022 itibarıyla geçerli olacak.

Yeni yapılan zamla birlikte, platformun ülkemizdeki abonelik fiyatı 50 lirayı aşabilir. Disney+ Türkiye fiyatlarıyla ilgili henüz şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.