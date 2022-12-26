DİSK'ten 'vergi dilimi' açıklaması

DİSK, bugünlerde belirlenmesi beklenen vergi dilimlerine ilişkin açıklama yayımladı.

DİSK adına Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak ilk gelir vergisi tarife dilimi tutarını 105.000 TL olarak saptamalıdır. Ücretlilere uygulanacak ilk vergi dilimi oranı yüzde 10’a düşürülmelidir” çağrısında bulundu.

Gelir vergisi tarife dilimlerinin yeniden değerleme oranında enflasyon ve asgari ücret artışından daha az artırılması nedeniyle çalışanların kaybının büyüdüğünü kaydeden Çerkezoğlu, “Bu nedenle çalışanlar hızla ikinci ve üçüncü vergi tarife dilimine giriyor ve yıl içinde ciddi gelir kaybına uğruyorlar” dedi.

'İlk dilim, 70 bin lira olacak'

Çerkezoğlu, “Vergi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında artırılsaydı ilk vergi tarife dilimi 2022'de 81 bin 687 TL olmalıydı. Vergi tarife dilimi asgari ücret artış oranında artırılsaydı 2022'de ilk vergi tarife dilimi 109 bin 737 olmalıydı. Oysa bilindiği gibi 2022'de birinci vergi tarife dilimi, 32 bin TL olarak uygulandı. Böylece işçiler, hızla ikinci ve üçüncü dilime girdiler ve daha fazla vergi ödediler” ifadelerini kullandı.

Vergi tarife dilimlerinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini hatırlatan Çerkezoğlu, “Yaklaşık yüzde 123 oranındaki yeniden değerleme oranına paralel olarak 2023'te gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi Cumhurbaşkanı herhangi bir yetki kullanmaz ise 70 bin TL olacaktır” dedi.

'Cumhurbaşkanı üst sınırdan yetkisini kullanırsa ilk dilim 105 bin lira olacak'

Erdoğan’a çağrıda bulunan Çerkezoğlu, şu talebi dile getirdi:

“Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Şayet Cumhurbaşkanı üst sınırdan yetkisini kullanırsa ilk dilim 105 bin TL olacaktır. Cumhurbaşkanı’nı işçilerin yıllardır gelir vergisi tarife dilimlerinde yaşadığı haksızlığını bir nebze olsun gidermeye ve yetkisini kullanarak birinci vergi tarife dilimini, 105 bin TL olarak saptamaya çağırıyoruz.”

Vergi mevzuatında değişiklik yapılarak, çalışanlardan alınan gelir vergisi oranının düşürülmesini isteyen Çerkezoğlu, “Öte yandan 2006'dan önce olduğu gibi ücretlilerin gelir vergisi oranı, gelir vergisi oranından 5 puan düşük olarak yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır” dedi.