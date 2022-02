DİSK’ten Kadıköy’de eylem: ‘Emeğin ülkesini kurmak için mücadele ediyoruz’

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadıköy’de bir basın açıklaması yaparak hayat pahalılığı ve zamları protesto etti.

“Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları ile yapılan basın açıklamasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu söz aldı.

Çerkezoğlu, yaptığı konuşmada hayatın hızlıca pahalılaştığını, emeğin ise çok daha ucuz hâle geldiğini söyledi.

‘Her evde bir üniversite mezunu işsiz var...’

Çerkezoğlu şunları dile getirdi:

“Dar gelirlilerin, asgari ücretlilerin gıda enflasyonu devletin kendi verileriyle hesapladığımızda bile yüzde 80’lerin üzerinde. Aslında biz bunu rakamlarla değil, esas olarak her gün çarşıya, pazara, manava ya da markete gittiğimizde bizzat yaşıyoruz. Pahalılıkla birlikte işsizlik ülkenin en önemli sorunu ve bu işsizliğe çare bulunmuyor. Artık neredeyse her evde bir işsiz var. Hatta her evde bir üniversite mezunu işsiz var”.

‘Emeğin ülkesini kurmak için mücadele ediyoruz...’

Çerkezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelin görün ki Bugün zamlar, faturalar, hayat pahalılığı bizleri önemli bir biçimde baskı altına alırken, bu zamların, hayat pahalılığının sorumluluğunu alan yok. Her şeyin sorumlusu tek kişi olacak ve tek kişi hesap verecek dediler. Siyasetin de ekonominin de patronu benim diye kim söylüyorsa zamların da ülke kaynaklarının da çarçur edilmesinin sorumlusu odur. Yetki varsa sorumlusu da olacak. Sendikalı sendikasız bütün sınıf kardeşlerimiz birlikte diyoruz ki zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzen böyle gitmez. Emeğin ülkesini kurmak için mücadele ediyoruz”.