DİSK'ten İzmir'de miting: 'Zamlara teslim olmayacağız!'

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, “Emeğimizi, haklarımızı, geleceğimizi ezdirmeyeceğiz” diyerek 15 Mart Salı günü yarım gün iş bırakacaklarını duyurmuştu.

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı’nda "“Emeğimizi, haklarımızı, geleceğimizi ezdirmeyeceğiz" başlıklı miting için bir araya geldi.

Sendikanın çağrısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta yer alan çalışma holleri önünde buluşan işçiler de, hayat pahalılığına karşı, zamlar karşısında eriyen ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle yarım gün iş bıraktı.

Sendikanın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Belediye işçilerinin yaşadığı ayrımcılığa, eşitsizliğe dur diyoruz. Belediye işçileri kamu işçisidir ve ayrımsız tüm belediye işçilerine kadro haktır! Adaletsiz vergilere, fahiş zamlara, düşük ücretlere, elektrik, akaryakıt ve doğalgazdaki yüksek fiyatlara, karşı çaresi değiliz! Zamlara teslim olmayacağız!" denildi.

Mitinge DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katıldı.

Eylemde, "Zam, zulüm, işkence, işte AKP", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Eşit işe eşit ücret" sloganları atıldı.

Ayrıca, belediye şirketlerinde çalışan genç mühendis, mimar ve şehir plancıları da, "eşit işe eşit ücret" taleplerini yansıttıkları dövizlerle eylemde yer aldı.