DİSK'ten Çalışma Bakanlığı'na Danışma Kurulu’nu toplama çağrısı

DİSK, "Pandemiye ilişkin kısıtlı sosyal politika önlemlerinin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sona ermesi çalışma hayatında bir dizi yeni sorunu beraberinde getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Üçlü Danışma Kurulu’nu toplamaya çağırdık" açıklamasında bulundu.

"Covid-19 pandemisinin, halk sağlığının yanında çalışma yaşamında da ciddi olumsuz etkiler yaratmaya devam ederken milyonlarca çalışan büyük iş ve gelir kayıplarına uğradı" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu ağır tahribata karşı alınması gereken sosyal politika önlemlerini görüşmek üzere DİSK, sosyal tarafların (işçi, işveren, hükümet) bir araya geldiği Üçlü Danışma Kurulu’nun toplanması gerektiğini sürekli olarak ifade etti. İlgili yönetmelik gereği yılda üç kez toplanması gereken Üçlü Danışma Kurulu, 16 aydır pandemi gibi olağanüstü bir durum devam ederken toplanmadı.

Pandemi dönemine ilişkin alınan önlemlerin önemli bir bölümü 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sona erdirilirken yine taraflarla müzakere yürütülmedi, sosyal diyalog mekanizmaları işletilmedi.

Bu sorunlardan hareketle DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı yazarak, aşağıdaki gündemler etrafında Üçlü Danışma Kurulu’nun acilen toplanmasını talep etti: