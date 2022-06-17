DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda 4 kez belirlenmeli

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretlinin ilk 5 aydaki kaybının 5 bin lirayı aştığını belirterek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için yasal bir engel olmadığını dile getirdi:

Bloombergh HT yayınına katılan Çerkezoğlu, artan enflasyon karşısında asgari ücretin hızla erdiğini dile getirerek asgari ücrette enflasyon kaybının giderildiği bir artışın olması gerektiğini dile getirdi.

Çerkezoğlu, asgari ücret komisyonunun yeniden toplanması için yasal hiç bir engel olmadığını belirterek, "Asgari ücretlinin gıda enflasyonu yüzde 120-135 arasında. 2022'nin ilk 5 ayında asgari ücretlinin alım gücü kaybı 5 bin lirayı aştı. Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.

'Asgari Ücret Tespit Komisyonu hemen toplansın'

"Asgari ücretle ilgili düzenlemenin yapılması somut bir ihtiyaç. Asgari ücretin artırılması şart" diyen DİSK Başkanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hemen toplanmasını istediklerini dile getirdi.

Asgari ücretteki SGK prim desteğinin işçiye de verilmesi gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Aynı zamanda vergi adaletine de ihtiyaç var. Gelirde, vergide adalet olmalı" dedi.

Çerkezoğlu asgari ücretin, altına imza atılan sözleşmelerin aksine bir işçinin tek başına geçimini sağlayacak şekilde hesaplandığını ancak işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması gerektiğini de hatırlattı.