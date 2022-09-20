DİSK-AR: Vergi ve kesintiler ücretleri kemiriyor

DİSK-AR "Vergi ve Kesintiler Ücretleri Nasıl Kemiriyor?" isimli bir araştırma yayımladı. İşçilerin Ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girmeye başladığı belirtilen açıklamada, "İşçiler bir yandan yüksek enflasyon bir yandan gelir vergisi yükü altında eziliyor" denildi.

Temmuz ayında alınan ücret zamlarının vergiye gittiğini belirten sendika, "Ocak ayında 637 TL vergi ödeyen bir çalışan eylül ayında 2 bin 342 TL vergi ödüyor. Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi. Ocakta 2 bin 175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı mayısta 2 bin 600 TL’ye, temmuzda 4 bin 40 TL’ye ve eylülden itibaren ise 4 bin 657 TL’ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

İşçilerin vergi yükünün artmasına vergi oranları çok yüksek olması ve vergi tarife dilimlerinin düşük tutulmasıyla çalışanların kısa sürede bir üst dilime girmesi gerekçe gösterilirken taleplerde şöyle sıralandı:

Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir,

Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır,

İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır,

Damga vergisi kaldırılmalıdır.

DİSK'in açıklaması şöyle:

"Yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan işçilerin, eline geçen net ücretler de artan vergi ve kesinti yükü nedeniyle giderek düşüyor. İşçiler ağustos ve eylül aylarında temmuza göre daha düşük ücret alıyor. Bir yandan yüksek enflasyon bir yandan vergi ve kesintiler ücretleri kemiriyor. Gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve vergi tarife dilimlerindeki adaletsizlik nedeniyle işçiler yılın ikinci yarısında giderek çok daha fazla vergi veriyor ve net ücretleri düşüyor.

2021 ve 2022 yıllarında yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar çok daha hızlı biçimde ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine girmeye başladı. Çalışanlar nisan ve mayıs aylarında ikinci vergi tarife dilimine (yüzde 20), ağustos ve eylül ayında ise üçüncü tarife dilimine (yüzde 27) giriyor ve ciddi kayıplara uğruyor.

Gelir vergisi tarife dilimleri ve bu dilimlere uygulanan kesinti oranları çalışanlar açısından büyük önem taşıyor. Vergi dilimleri ve oranları çalışanların hangi gelir düzeyinde ne kadar vergi ödeyeceğini belirliyor. Ülkemizde halen ücretliler açısından bir ayırım yapılmaksızın tek gelir vergisi tarife dilimi uygulanıyor.

Gelir vergisi tarife dilimleri ve oranları adil biçimde düzenlenmediğinden çalışanlar üzerindeki vergi yükü artıyor. Çalışanların yıl içinde aldığı ücret zammının önemli bir bölümü vergiye gidiyor. Alınan zamdan birkaç ay sonra artan vergiler nedeniyle net ücret düşüyor. Özellikle günümüzde yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlere bir darbe de vergi dilim ve oranları vuruyor."