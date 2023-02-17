DİSK-AR işsizlik ve istihdam raporunu yayınladı: Kayıtlı tam zamanlı istihdam sadece 22,2 milyon

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2022'nin 4. çeyreğini kapsayan İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre, çalışma çağındaki 65 milyon kişinin sadece 22,2 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalışıyor.

Raporda, 2022 4. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyona dayandığı belirtildi.

Her 100 kadından sadece 19’unun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda olduğu belirtilen raporda, gerçek genç işsizliğin yüzde 39,4, genç kadın işsizliğin ise yüzde 49,9 olduğu kaydedildi.

Raporun giriş bölümü şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 4. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 17 Şubat 2023’te yayımlandı. 2022 4. çeyrek dönemi Ekim, Kasım ve Aralık 2022 aylarını kapsıyor ve TÜİK’in yeni metodolojisine dayanıyor. Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahiptir.

TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 2021 yılı 4. çeyrek ile 2022 yılı 4. çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 148 bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece 2022 yılı 1. çeyreğinde 29 milyon 948 bin olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 4. çeyreğinde 31 milyon 460 bin olarak hesaplandı. 2022 4. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 48,4 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2022 4. çeyrekte yüzde 48,4 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 34,2 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,3 iken KATİ oranı yüzde 19,6 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65,8 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 49,2 olarak hesaplandı.

Genç işsizliğinde artış eğilimi devam ediyor. TÜİK verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik yüzde 39,4 düzeyinde gerçekleşti. Genç kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 49,9 olarak gerçekleşti."