Dışişleri'nden Kurz'a yanıt: Türkiye Afganistan'a komşu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" sözlerine yanıt verdi.

Kurz'un ifadelerini "hayretle karşıladıklarını" belirten Bilgiç yaptığı yazılı açıklamada "Herşeyden önce Türkiye Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir" dedi.

'Türkiye yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek'

"Göçmenler buraya gelmesin başka yere gitsin" şeklindeki yaklaşımın "bencilce ve kimseye faydası olmayan" bir yaklaşım olduğunu kaydeden Bilgiç "Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Bilgiç şunları kaydetti:

"Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır.

Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye’de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır."