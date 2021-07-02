Dışişleri'nden ABD'ye 'çocuk asker' tepkisi: Esefle karşıladık

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca dün yayımlanan 2021 İnsan Ticareti (TIP) raporunda Türkiye'nin Suriye'deki "muhaliflere" çocuk askerlerle somut destek sağladığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin suçlamalarını esefle karşıladığını duyurdu ve "çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye’ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz" ifadesine yer verdi.

'Külliyen reddediyoruz'

Açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, bir takım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye’nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır" denildi.

Türkiye'nin insan ticareti suçunun önlenmesi için her türlü çabayı gösterdiği savunulan açıklamada "Öte yandan, çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye’ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz. Türkiye, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicili tertemizdir" denildi.

'Vahim bir çelişkidir'

Açıklamada "Suriye ve Irak’taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD’nin, Türkiye’ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "ABD’nin Suriye’de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye’de değil, Irak’ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil bir çok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken bir çok bölgesel konuda yakın eşgüdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye’ye böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Ticareti (TIP) raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki "Sultan Murad" tümenine, Ankara'nın uzun süredir desteklediği Suriyeli muhaliflere "çocuk askerlerle somut destek" sağladığı belirtilmişti. Türkiye ABD'nin "çocuk askerleri önleme eylemi listesi"ne dahil edilen ilk NATO ülkesi olmuştu.