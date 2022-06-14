Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'yi terk edin' uyarılarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına "Terk edin" uyarılarına yanıt verdi.

Bakanlık sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıkları görülmektedir. Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır."

'Türkiye güvenli bir ülke'

Bilgiç, açıklamasında "Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki vatandaşlarından olası saldırı tehditlerine karşı derhal ülkeyi terk etmelerini istemişti.