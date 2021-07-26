Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus hakkında temkinli açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta Meclis’in faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz.

Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

Temkinli açıklama

Tunus'ta yaşananlara ilişkin iktidar yetkililerinin açıklamasının aksine Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "bekleyip görme" havasının hakim olması dikkat çekti.

AKP sözcüsü Ömer Çelik, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır" demişti.