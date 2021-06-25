Dışişleri Bakanlığı'ndan Honduras'a kınama

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, dün Kudüs'teki Honduras büyükelçiliğini açtı.

Konuya ilişlin Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Honduras’ın, Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz. Honduras bu adımla, Kudüs’ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras’ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz" dedi.

Eylül 2017'de, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve ardından Washington büyükelçiliğini Tel Aviv'den oraya taşıdı. Trump'ın güdümünde İsrail'le anlaşan Arap ülkeleri, Guatemala, Kosova, Sırbistan ve Honduras da aynı yolu izledi.