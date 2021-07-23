Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş'ın açılması ve Erdoğan'ın "iki devletli çözüm" çıkışını kınamasının ardından Dışişleri Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi’ni, Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya, ayrıca KKTC’nin, Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımlarını desteklemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 20 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan, Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan Başkanlık Açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC’nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz" dedi.
Bakanlık'tan yapılan yazıllı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: