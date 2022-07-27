Dışişleri Bakanlığı'dan BM'ye Ermenistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in Ermenistan ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Shahid’in Ermenistan ziyaretine tepki gösterilen açıklamada, “Bu çerçevede Shahid’in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen bu kişiden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların 1948 tarihli 'BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme' başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz” denildi.