Dışişleri Bakanlığı Kararnamesi yayımlandı: İşte yeni büyükelçiler

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu.

Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan: Yavuz Selim KIRAN

Belçika: Bekir UYSAL

Letonya: Şule ÖZTUNÇ

Finlandiya: Deniz ÇAKAR

İsveç: Yönet Can TEZEL

Danimarka: Rıza Hakan TEKİN

Meksika: İlhan Kemal TUĞ

Avusturya: Levent ELER

Fas: Ömer Faruk DOĞAN

Güney Kore: Salih Murat TAMER

Ekvator Ginesi:Adnan KEÇECİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Hüsnü Murat ÜLKÜ

Pakistan: Mehmet PAÇACI

Estonya: Başak TÜRKOĞLU

Gine-Bissau: Ali Sait AKIN

Namibya: Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

El Salvador: Gül BÜYÜKERŞEN

Gürcistan: Ali Kaan ORBAY

Bolivya: Ertan YALÇIN

Kamboçya: Ülkü KOCAEFE

Zimbabve: Berna KASNAKLI VERSTEDEN

Kenya: Subutay YÜKSEL

Venezuela: Naci Aydan KARAMANOĞLU

Sudan: İsmail ÇOBANOĞLU