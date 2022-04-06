Dışişleri Bakanlığı Kararnamesi yayımlandı: İşte yeni büyükelçiler

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu.
Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:
Hırvatistan: Yavuz Selim KIRAN
Belçika: Bekir UYSAL
Letonya: Şule ÖZTUNÇ
Finlandiya: Deniz ÇAKAR
İsveç: Yönet Can TEZEL
Danimarka: Rıza Hakan TEKİN
Meksika: İlhan Kemal TUĞ
Avusturya: Levent ELER
Fas: Ömer Faruk DOĞAN
Güney Kore: Salih Murat TAMER
Ekvator Ginesi:Adnan KEÇECİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Hüsnü Murat ÜLKÜ
Pakistan: Mehmet PAÇACI
Estonya: Başak TÜRKOĞLU
Gine-Bissau: Ali Sait AKIN
Namibya: Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN
El Salvador: Gül BÜYÜKERŞEN
Gürcistan: Ali Kaan ORBAY
Bolivya: Ertan YALÇIN
Kamboçya: Ülkü KOCAEFE
Zimbabve: Berna KASNAKLI VERSTEDEN
Kenya: Subutay YÜKSEL
Venezuela: Naci Aydan KARAMANOĞLU
Sudan: İsmail ÇOBANOĞLU