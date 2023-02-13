Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 9 bin 793 yabancı arama kurtarma personeli var

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin son verilere göre; 29 bin 605 kişi yaşamını yitirdi. Deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Meydana gelen depremlerin ardından 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini açıklayan Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde toplam 74 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını açıkladı. Bakanlık, sahada görev yapmakta olan yabancı personel sayısının ise 9 bin 793 olduğunu aktarıldı.

Bakanlık, 10 ülkeden daha arama kurtarma çalışmaları için toplam 875 personelin gelmesinin beklendiğini aktardı.