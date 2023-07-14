Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen "NATO Liderler Zirvesi"nde alınan karalar takibe alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Fidan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
Telefonda gerçekleştiren görüşmede Bakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri, 'NATO Liderler Zirvesi'nde alınan karaları takibe aldı.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen "NATO Liderler Zirvesi"nde alınan karalar takibe alındı.