Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin F-16 kararına ilişkin açıklama

Çavuşoğlu, 'ABD'nin F-16 şartını kaldırması olumlu bir gelişme, bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor' dedi

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin F-16 kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin F-16 şartını kaldırması olumlu bir gelişme, bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HaberTürk'ün haberine göre Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Biden ile Bali'deki görüşmesinde F-16 konusunda olumlu adımlar olduğunu söylemişti. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına" dedi.

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