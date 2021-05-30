Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün sürecek Yunanistan ziyareti için bugün özel uçakla Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na geldi. Çavuşoğlu’nu, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu karşıladı.

Beraberindeki heyetle Gümülcine'ye geçen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yle görüştü.

Çavuşoğlu müftülerle yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor" dedi

Başkonsolosluktaki temaslarını ardından Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi'ne giden Çavuşoğlu daha sonra Gümülcine’ye bağlı Çepelli köyünde BTTADK'nin kendisi için verdiği öğle yemeğine katıldı.

Çavuşoğlu'nun Gümülcine'deki temasları sonrası Atina'ya geçeceği belirtildi.