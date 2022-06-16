Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan'a gitti. Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu’nun bugün Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu’na katılması da bekleniyor. Çavuşoğlu ayrıca, Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 19 Haziran’a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova’yı da ziyaret edecek. (İHA)