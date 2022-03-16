Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'ya gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı basın açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önce Rusya’ya ardından da Ukrayna’ya gideceğini belirterek, “Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir” demişti.

Çavuşoğlu, Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştükten sonra Ukrayna'ya gidecek.